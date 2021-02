Gent krijgt hulp van hotel voor daklozenopvang: “Er mag niemand buiten slapen in deze vrieskou”

“Op dit moment zijn er voldoende plaatsen in onze reguliere nachtopvang”, vertelt Coddens bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Dit weekend waren er zelfs meer dan 20 vrije plaatsen.” In totaal zijn er 116 bedden in de nachtopvang, en als dat te weinig blijkt zal de stad daklozen onderbrengen in een hotel. “We kunnen beter voorkomen dan genezen, en daarom hebben we deze noodcapaciteit voorzien. We willen echt niet dat er nu iemand op straat moet slapen.”