Gentse basisschool wil zekerheid over aantal besmettingen: "We kunnen de situatie niet meer bijhouden"

"We hebben ondertussen 4 leerkrachten en 13 leerlingen die positief getest zijn", vertelt Dirix. Van de andere leerlingen is niet geweten of die positief zijn of niet: "Maar er zijn 59 kinderen van de 96 in totaal van de lagere graad in quarantaine gezet." De situatie is zelfs zo erg dat de school een soort boekhouding moet bijhouden: "Het is niet meer overzichtelijk wie terug mag keren en wie niet, dat is niet evident."