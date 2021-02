Eerste wasbeer ontdekt in Aalst: "Dat dier is eigenlijk niet zo schattig en moet gevangen worden"

Natuurpunt is op zoek naar het dier dat van oorsprong Noord-Amerikaans is. Het koude weer kan helpen: "In de sneeuw zie je veel sporen van dierenpoten. Dus in Aalst, Honegem, Paddenhoek of ruimere omgeving zijn misschien wel sporen van de wasbeer te vinden." De Baere hoopt dat het dier ergens een vaste verblijfplaats heeft: "Ergens onder een houtstapel of in een tuinhuis. Als we hem vinden dan kunnen we hem vangen met een kooi."