100 bekende Gentenaars verzetten zich tegen plannen Gravensteen: "Aan sleutelen mag, maar met respect"

Straks moeten we ons rebels karakter nog etaleren door — zoals in 1949 — het Gravensteen te bezetten, opdat we als Gentenaar effectief inspraak zouden krijgen in wat er met onze burcht en groenruimte gebeurt. In 1949 ging die bezetting trouwens over de stijgende bierprijs, maar nu willen we u trakteren op een pint (of twee) om met de Gentenaar in gesprek te gaan over iets wat ons allemaal na aan het hart ligt: het Gravensteen, het beetje groen in de stad, en wat we in de toekomst met de rest van ons erfgoed uitsteken.