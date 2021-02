Drukte bij groothandel van kappersproducten in aanloop naar heropening kappers

"De opluchting was groot vrijdag", vertelt zaakvoerder Wim van kappersgroothandel Devos. "Onze klanten zijn al dicht sedert 1 november, en dat hebben wij uiteraard ook geweten. En ook ons personeel." Devos verkoopt zowel kappersproducten, als kappersmateriaal, en zelfs meubilair voor het kapsalon. Er werken 9 bedienden.

"We moeten wel nog eens bekijken hoe we onze vertegenwoordigers weer de draad laten opnemen", zegt Wim Vercruysse. "Voorlopig werken die enkel telefonisch, maar eens de drukte in de kapperszaken afneemt, willen we hen graag terug de kappers laten bezoeken."