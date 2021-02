Grote problemen met Smartschool tijdens afkoelingsweek: "Astronomisch aantal aanmeldingen tegelijk"

Deze afkoelingsweek is natuurlijk niet gisteren aangekondigd. Had Smartschool dan geen extra capaciteit moeten voorzien? "We hadden extra opgeschaald voor deze week", onderlijnt Van Linthout. Volgens de woordvoerder hadden ze geanticipeerd op een verkeer dat twee keer zo hoog lag als tijdens de vorige lockdown, "maar deze cijfers zijn astronomisch".