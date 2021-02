Haïti verzeilt in grondwettelijke chaos met twee presidenten en onveiligheid op straat

De grondwet geeft een president een ambtstermijn van vijf jaar. Probleem is dat Moïse aan de macht gekomen is na erg chaotische en omstreden verkiezingen in 2016, waarbij slechts 20 procent van de kiezers was komen opdagen. Door die onzekerheid heeft het tot februari 2017 -bijna een jaar na de verkiezingen- geduurd vooraleer hij de eed als president kon afleggen. Al die tijd was er een interim-regering. Omdat hij een jaar later in functie getreden is, zegt Moïse nu dat hij dus ook een jaar langer president kan blijven, dus tot februari volgend jaar.

De Amerikaanse regering lijkt hem daarin vooralsnog te steunen, al was het misschien ook maar om een nieuwe militaire operatie in Haïti uit de weg te gaan. De nieuwe regering van president Joe Biden die nog niet helemaal beëdigd is door de Senaat in de VS, zal zeker geen zin hebben in een nieuw militair avontuur in Haïti.