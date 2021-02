Hoe goed kunnen dieren tegen de vrieskou? "Handen vol om de kou draaglijk te maken voor de dieren"

"Het varieert van dier tot dier hoe goed ze met de koude om kunnen", legt Ergo uit. "Paarden kunnen best wel tegen deze temperaturen als ze gezond zijn en niet geschoren zijn. Maar we zorgen er toch voor dat ze meerdere eetmomenten per dag krijgen, zodat hun spijsvertering aan het werk blijft. Dat is zo'n beetje hun intern kacheltje".

Ook is het volgens Ergo belangrijk dat er drinkbaar water is voor het dier. "En dat is moeilijk, want met deze temperaturen is hun water binnen de kortste keren bevroren. Dat moeten we dus steeds in de gaten houden." Voor oude dieren kan ook een dekentje heil brengen.