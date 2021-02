Minstens 24 doden bij ondergelopen illegale fabriek in Marokko

In de Marokkaanse stad Tanger kwamen tientallen werknemers vast te zitten nadat een textielfabriek in de kelder van een villa in de wijk El Mers was volgelopen met water. Minstens 24 personen zijn daarbij overleden. Tien personen konden gered worden door de brandweer en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hevige regenval was de oorzaak van de overstromingen.

Volgens plaatselijke media werden er slachtoffers geëlektrocuteerd toen het water plotseling naar beneden stroomde. Momenteel zijn reddingswerkers aan de slag om overige mensen die vastzitten in de kelder te bevrijden. Hoeveel mensen er in de illegale fabriek aan de slag waren, is onduidelijk. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart.