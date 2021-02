Jan Verheyen verfilmt "Het boek Daniel" van Chris De Stoop

Jan Verheyen gaat het verhaal regisseren. Het wordt een miniserie, zegt Verheyen : "Het boek Daniel" is een absolute parel. Het is relevant, aangrijpend en verhalend gelaagd. Er zit zoveel fascinerend materiaal in dat het ons inziens best is gediend met een reeks eerder dan een film." De opnames zijn gepland voor het najaar van 2022.