Juntaleider in Myanmar: "Wij gaan een echte en gedisciplineerde democratie uitbouwen"

De junta lijkt dus tijd te willen winnen in de hoop dat het verzet wat stoom aflaat en dan afbrokkelt en tegelijkertijd de internationale kritiek de aandacht ergens anders op richt. Wie Myanmar kent, weet echter dat het roer even snel om kan richting brutale repressie met arrestaties, foltering en mensen die "verdwijnen".

In 1988 werd zo een protestgolf tegen de dictatuur van maarschalk Ne Win weggemaaid en datzelfde herhaalde zich tijdens de "Saffraanrevolutie" die in 2007 werd geleid door boeddhistische monniken. Dat het leger zelfs die hoog geëerde geestelijken toen oppakte en mishandelde, was een waarschuwing aan de anderen.

Het is nog niet duidelijk welk scenario de legertop voor de toekomst in gedachten heeft. Wellicht willen de militairen nu "verkiezingen" houden in de door hun "gewenste omstandigheden", waarbij dan hun militaire partij, de USDP, dan als overwinnaar uit de bus zou komen. Het is net die USDP (Partij voor Eenheid, Solidariteit en Ontwikkeling) die bij de recente verkiezingen eind vorig jaar flink verlies heeft geboekt, waarna de legertop plots de verkiezingsoverwinning van de NLD van Aung San Suu Kyi als "fraude" omschreef. Hoe dan ook was Myanmar de voorbij jaren onder Aung San Suu Kyi ook al een "geketende democratie", waarbij de almacht van de legertop in de grondwet ingeschreven stond, zonder dat de burgerregering van Aung San Suu Kyi daar veel kon aan doen.