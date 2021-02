Katholieke vormsels en vrijzinnige lentefeesten pas in het najaar, nog geen beslissing over eerste communies

In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer 80.000 communicanten in Vlaanderen, vormsel en eerste communie samen. De coronacrisis verhindert feesten en bijeenkomsten van grotere groepen in het voorjaar. "Op dit moment mag een eredienst in de kerk maximaal door 15 mensen bijgewoond worden, " zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de bisdommen. "We krijgen nu al veel vragen over dat vormsel en denken dat de kans op grondige versoepelingen klein is. Daarom vinden we het aangewezen om nu al uitsluitsel te geven. Ook al loopt de vaccinatiestrategie, uiterste voorzichtigheid blijft geboden. En het duurt zeker nog een hele tijd vooraleer een normaal gemeenschapsleven kan hernemen", zo klinkt het. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie en daarover de nodige communicatie verspreiden.