Bouw surfpark in Knokke-Heist begint in de zomer

Het surfpark zal zijn bestaan beginnen als proefproject. Eerst komen de professionelen langs om de golven te testen in samenwerking met de universiteit van Gent. In 2023 volgt dan de opening voor het grote publiek. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er plannen om een surfpark te maken. In Europa zijn er op dit moment twee, beiden in het Verenigd Koninkrijk. Als alles loopt zoals verwacht zou Knokke-Heist, naast Snowdonia en Bristol het derde surfpark in Europa kunnen worden.