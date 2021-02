Plaatst Leuven straks windmolens in Oost- en West-Vlaanderen?

Leuven kijkt ook naar percelen in andere provincies, waar het zelf eigenaar van is. "Het gaat om historische landbouwgronden, die vaak heel lang geleden verworven zijn", zegt schepen David Dessers (Groen). "Veel van die gronden zijn de jongste jaren vaak verkocht geweest en met die opbrengst zijn onder andere woonzorgcentra gebouwd. Maar gelukkig zijn ze niet allemaal verkocht, en het zijn die gronden die we nu gaan screenen of we daar projecten rond windenergie kunnen opstarten", zegt Dessers. "We hebben nu opdracht gegeven aan het Vlaams energiebedrijf om uit te zoeken welke gronden in aanmerking komen om een windmolenpark uit te bouwen. En dat gaan tot in Oost- en West-Vlaanderen en Wallonië", zegt Dessers nog.