Meer dan 10.000 Limburgers kloppen aan bij de Sint-Vincentiusverenigingen voor voedselhulp.

De 3.754 kwetsbare gezinnen zijn samen goed voor 10.000 personen die op een of andere manier hulp of ondersteuning kregen. En daar zijn opvallend veel kinderen en jongeren bij : 2.871 Limburgse kinderen jonger dan 12 jaar en nog eens 1.226 jongeren tussen 12 en 18 jaar.

In vergelijking met vorig jaar gaat het om een lichte daling. Maar volgens de Sint-Vincentiusvereniging is vooral tijdens de eerste coronagolf niet altijd even nauwgezet geteld. Vrijwilligers hadden de handen vol met het (doen) naleven van de coronamaatregelen zodat het registratiewerk er bij inschoot. En wellicht zijn er ook heel wat gezinnen -vooral in het begin - weggebleven uit angst voor besmetting. Door de coronacrisis waren er ook meer tijdelijk steunmaatregelen maar de armoedevereniging verwacht dat de problemen daardoor alleen zijn uitgesteld.