Minister en spoorbaas leggen ruzie over loketsluitingen in stations bij en doen gezamenlijk voorstel

Afgelopen donderdag kreeg Gilkinet een hele reeks lastige vragen over de zaak in de Kamer. Had hij zich aanvankelijk niet verzet, maar zijn mening bijgesteld onder druk van zijn partijvoorzitter Jean-Marc Nollet? Of erger nog: heeft hij de Kamer voorgelogen? Het leek er even op dat minister Gilkinet ineens met een politiek probleem zat.

Maar kijk: een nieuwe week, een schone lei. Morgen trekken de minister en de spoorbaas met een gezamenlijk voorstel naar de raad van bestuur. Dat voorstel gaat in op vragen "over menselijke aanwezigheid in de stations, de samenwerking met gemeenten, het onthaal van reizigers in stations, en garanties over de toegankelijkheid voor elke reiziger", luidt het in de mededeling. Beiden benadrukken dat ze willen samenwerken aan "kwaliteitsvolle openbare dienstverlening, een sterker treinaanbod en stations waar elke treinreiziger zich welkom voelt".

Het lijkt er met andere woorden op dat er niet botweg loketten zullen worden gesloten, maar dat er zal worden gewerkt aan alternatieven, zoals Gilkinet in zijn brief had gevraagd.