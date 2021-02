Moerbeke zorgt voor strooivrije straten in woonwijken: “Zodat kinderen buiten kunnen spelen”

De strooidiensten zijn het voorbije weekend volop in de weer geweest, maar in Moerbeke gebeurt dat wat later dan normaal. Het gemeentebestuur heeft er bewust voor gekozen om in sommige woonwijken pas gisterenavond de strooidiensten in te zetten. “Eerste prioriteit is dat het verkeersveilig blijft, maar als we de twee kunnen combineren met een beetje speelplezier, dan is het de moeite om er een beetje aandacht aan te besteden”, zegt schepen van jeugd Sarah Poppe (Open VLD).