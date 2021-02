N-VA heeft nieuwe ondervoorzitters: "Zeggen aan liberale of christendemocratische stemmers dat we oplossing hebben"

Laat de N-VA dus de thema's migratie en veiligheid aan Vlaams Belang en schuift ze op richting centrum? "Er wil niemand migratie en veiligheid loslaten", zegt Valerie Van Peel. "Theo blijft die grote spits en stemmentrekker."

De zaak-Kucam, waarbij een lokale N-VA-mandataris optrad als bemiddelaar en tegen betaling Assyrische christenen naar België haalde, heeft het imago van Francken nochtans een flinke deuk gegeven. "Zijn expertise is voor mij met de zaak-Kucam niet verdwenen", aldus Van Peel. "Er is een fout gemaakt, hij is daar naïef in geweest, er is een gerechtelijke uitspraak."

"Theo is een scorende spits voor onze partij en zal dat altijd blijven", beaamt Lorin Parys. Zowel hij als Valerie Van Peel lachen de theorie van de paleisrevolutie van Jean-Marie Dedecker weg. "Het is prachtig dat er nog vriendschap bestaat in de politiek", zegt Van Peel. "Jean-Marie en Theo zijn vrienden, en dat voel je ook. Maar de rest van zijn analyse is zó fout!"

