Nieuw verdeelcentrum van medicijnen in Tessenderlo is 5 voetbalvelden groot

Livlina heeft al drie magazijnen in Vlaanderen, in Sint-Niklaas, Bornem en Heusden-Zolder. Maar het nieuwe bedrijf in Tessenderlo wordt het grootste van de groep. Dat is nu al 35.000 vierkante meter - zo'n vijf voetbalvelden dus -, en er is nog niet eens de helft van het terrein in beslag genomen. In de toekomst kan het bedrijf dus nog uitbreiden.