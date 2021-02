Opnieuw duizenden Myanmarezen op straat tegen staatsgreep

In de hoofdstad Nay Pyi Taw zette de politie kortstondig het waterkanon in tegen demonstranten die uit protest tegen de staatsgreep op straat waren gekomen. Het was voor eerst dat het waterkanon werd gebruikt, volgens persbureau AFP raakten twee betogers gewond. In meerdere steden kwamen duizenden Myanmarezen maandag op straat, voor de derde dag op rij al. Ook in onder meer Yangon en Mandalay, de twee grootste steden van het land was dat het geval. (Lees voort onder de tweet.)