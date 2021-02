Organisaties zoeken extra opvang voor Brusselse daklozen

"Bij Samusocial hebben we het voorbije weekend iedereen kunnen opvangen", zegt Marie-Anne Robberecht van daklozenorganisatie Samusocial. "Het gaat zowel om individuele daklozen als om gezinnen. Onze mobiele teams blijven intussen waakzaam, er zijn er nu twee onderweg in Brussel. Voorts zullen we in overleg met de Brusselse overheid bekijken hoeveel extra plaatsen we de komende dagen nog moeten voorzien. Dat is moeilijk in te schatten. We hadden er afgelopen weekend al 70 extra gemaakt, mogelijk worden er dat nog meer", aldus Robberecht.