Parket vraagt 4 jaar cel waarvan helft met uitstel voor oom die 12-jarige Ilias ontvoerde 

De verdwijning van Ilias bracht een massale zoekactie op de been enkele maanden geleden. De 12-jarige jongen uit Mortsel fietste op donderdagochtend 17 september naar school in Edegem, maar ging daar niet naar binnen. Enkele dagen later, op zondag, werd hij in het Waalse Steenkerke teruggevonden in gezelschap van zijn lievelingsoom.

De jongen was in goede gezondheid toen hij werd teruggevonden. Het plan was om op vakantie te gaan naar een natuurgebied op de Belgisch-Franse grens, aldus de oom. Hij werd aangehouden op verdenking van ontvoering. Zijn verzoek voor een enkelband werd afgewezen.