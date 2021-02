Pedagoog Pedro De Bruyckere: “Smartschool wordt nu voor veel meer gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was”

Bij de start van de zogeheten afkoelingsweek liep het online platform Smartschool vaak helemaal vast, wat tot frustratie leidde bij leerlingen en scholen. Pedagoog en onderzoeker bij de Arteveldehogeschool Pedro De Bruyckere heeft begrip voor de ergernis, maar wijst er ook op dat Smartschool eigenlijk overbevraagd wordt. Er is ook niet echt sprake van een monopolie, maar Smartschool is erg in trek omdat het een lokale speler is, en vanwege de koppelingen met de bestaande leerplannen, eindtermen en administratie. Dat zei hij in “De wereld vandaag” op radio 1.