Personeel Decathlon Antwerpen legt werk neer: "Te veel klanten tegelijk in wintersportafdelingen"

Het personeel had eerst gevraagd aan de plaatselijke directie om in te grijpen: "Die had daar blijkbaar geen oren naar en dan heeft personeel beslist om zich terug te trekken, tot ze weer veilig konden werken. Ze gingen intussen aan de slag in andere ruimtes, zoals het magazijn en de ateliers."

Er is ook veel verontwaardiging tegenover de overheid, zegt Lambert: "Winkelpersoneel krijgt ook geen middelen om de coronamaatregelen af te dwingen. Ze kunnen niet controleren aan de ingang of mensen tot hetzelfde gezin behoren. Aan de ingang houden ze allemaal voldoende afstand, maar eens in de winkel niet meer. Winkelpersoneel kan daar niet als politie gaan optreden."

In de late namiddag ging het personeel weer in de winkel aan het werk. Er wordt nu meer op toegekeken dat mensen niet allemaal in dezelfde gangen samentroepen en voldoende afstand houden.