Politie Deinze waarschuwt voor dieven: “Ze zijn vooral uit op koersfietsen"

De politie stelt vast "dat er een echte inbrakenplaag is. Het is eigenlijk begonnen tijdens het laatste weekend van januari. Afgelopen weekend zijn er weer heel wat inbraken vastgesteld. Wij zitten nu in totaal aan een vijftiental feiten."

Ook benadrukt De Wulf dat vooral fietsen worden geviseerd door de dieven: "De daders richten zich duidelijk op tuinhuizen en garages, dus de woningen zelf worden eigenlijk niet in het vizier genomen. Hier en daar wordt er ook een elektrische fiets gestolen."

De politie voert een onderzoek naar de daders, maar heeft voorlopig nog geen spoor: "Wij rekenen hard op de alertheid van de bevolking. Dat iedereen zijn ogen en oren open houdt. En als ze iets verdacht zien dat ze niet twijfelen en ook zelf geen actie ondernemen, maar meteen 101 bellen."