Remco Evenepoel mag weer fietsen van de dokter: "Heel blij"

De komende dagen zullen de teamdokters samen met Remco en het teammanagement zijn progressie opvolgen. Pas daarna komt er een planning voor zijn terugkeer in competitie. "Ik ben natuurlijk heel blij dat ik weer op mijn fiets kan kruipen en weer mag fietsen. Vanaf nu bekijk ik het stap per stap. Afhankelijk van mijn vooruitgang zullen we over mijn toekomstig programma beslissen. Het belangrijkste is dat ik progressie aan het maken ben", laat Evenepoel weten. Hij zou graag in de Giro aan de start staan. Die begint over exact drie maanden op acht mei. Maar teammanager Patrick Lefevere maakt daar geen must van.