Rwandese president Kagame: "Tot ontwikkelingslanden vaccins krijgen, zal de hele wereld blijven lijden"

De uittredende en nieuwe voorzitter van de Afrikaanse Unie spraken tijdens de Top zalvende woorden en klopten zich op de borst voor hun initiatieven van solidariteit en hun panafrikanisme. Maar hun boodschap werd getemperd door een felle uithaal van de Rwandese president Kagame, een van de vorige voorzitters van de Afrikaanse Unie. Die wijst er in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian op dat Afrika op dezelfde voet moet worden behandeld als de rijkere landen in het Noorden. Hij roept de rijke landen op om ontwikkelingslanden te helpen om dezelfde eerlijke prijzen te krijgen die ze ook al zelf hebben kunnen afdwingen. "Onlangs meldde een Afrikaans land dat het meer dan het dubbele moest betalen voor een product dan wat de Europese Unie had onderhandeld voor zichzelf. " Dat kan niet, vindt Kagame. Hij wil ook dat de Wereldgezondheidsorganisatie via noodprocedures sneller toegang geeft tot vaccins in Afrika, zoals ook al een aantal nationale overheden dat hebben gedaan in Europa en Noord-Amerika.