Sneeuw is spelbreker bij heropstart vakantiepark in Knokke-Heist

De campings en vakantieparken mogen vanaf vandaag weer open. Na een sluiting van meer dan 3 maanden mogen ze weer gasten ontvangen.

Bij camping en bungalowpark Holiday Village in Knokke-Heist was alles al 200 dagen gesloten sinds de 1ste lockdown. "De heropening had niet veel langer op zich mogen laten wachten", zegt zaakvoerder Parcifal Coeman, die ook ondervoorzitter is van de sectorfederatie Recread. "We zijn een vrij jong bedrijf. Met de hoge vaste lasten is open zijn de enige manier voor ons om te overleven. Dus we zijn erg blij dat we weer veilig gasten mogen ontvangen."