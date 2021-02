Straatfoto's van gekende Wingenaren sporen aan tot vaccineren

Binnenkort verschijnen er overal in het straatbeeld van Wingene affiches. Daarop zullen inwoners te zien zijn die poseren met ontblote bovenarm, klaar om een prik te krijgen. Eerst zijn de 65-plussers aan de beurt in de campagne, omdat zij als eersten een prik zullen krijgen. Ze moeten dus ook eerst moeten gemotiveerd worden om zich te laten vaccineren.

De fotoshoot was zondagvoormiddag. Lena Vanthournout is één van de bekende Wingenaren die poseert voor de fotograaf. Ze is lid van Okra en Samana in deelgemeente Zwevezele: "Normaal sta ik niet zo graag in de belangstelling, maar nu voor corona vind ik het wel interessant. De mensen moeten erin geloven. Het is misschien een voordeel als we ze wat aanmoedigen. Het is de bedoeling dat wij ons zo vlug mogelijk laten inenten en dat iedereen eraan meedoet. Daardoor zullen we deze zomer weer veilig kunnen fietsen, vergaderen, een busuitstapje doen. Hoe eerder, hoe liever."