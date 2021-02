Super Bowl met coronasausje: minder volk en eerbetoon van poëet Amanda Gorman, maar ook spetterende show van The Weeknd

Afgelopen nacht -Belgische tijd- is de Super Bowl gehouden in de Verenigde Staten. Dat is de finale van het American football-seizoen. Een sportieve hoogdag, maar ook een grootse show met veel spektakel en muziek. Het muzikale intermezzo tijdens de rust was in de handen van The Weekend, maar ook de jonge dichteres Amanda Gorman gooide opnieuw hoge ogen. Het evenement stond deels in het teken van, u raadt het al, COVID-19.