BEKIJK - 2e afzettingsproces tegen Donald Trump: waar wordt hij van beschuldigd en wat kunnen de gevolgen zijn?

Een uniek proces is het in elk geval. Donald Trump is de eerste Amerikaanse president die in zijn carrière twee keer met een afzettingsprocedure krijgt te maken. En de allereerste bij wie dat gebeurt na zijn presidentschap. Maar wat wordt hem in dit proces precies ten laste gelegd? En hoe groot is de kans dat hij uiteindelijk ook veroordeeld wordt? Thomas De Graeve legt het helder uit in deze korte video.