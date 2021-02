Vaccinatiecentrum in Peer zo goed als klaar: "Opstart waarschijnlijk in eerste week van de krokusvakantie"

Het vaccinatiecentrum installeren was een heel karwei, maar het is nu bijna klaar: "We hebben alles uit de lokalen gehaald, lampen, muren en vloeren gewassen, en al het materiaal dat er instond, is verhuisd naar een ander lokaal", zegt Johan Scheelen, medewerker van de stad Peer. "Niet dat het zo zwaar is, maar er zit druk achter, want het moet allemaal klaar zijn voor de opening."