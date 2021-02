Verffabriek Mathys in Zelem vraagt opnieuw vergunning aan voor afvullijn spuitbussen: buurtbewoners vrezen ontploffingsgevaar 

Het afvullen van spuitbussen gebeurt nu in een vestiging in Groot-Brittannië, maar door de brexit wil Mathys dat nu in Zelem gaan doen. Tot groot ongenoegen van de buurtbewoners, die ongerust zijn over de opslag van de gevaarlijke producten en veel extra verkeer vrezen. Mathys heeft nu de procedure stopgezet omdat er enkele documenten aan het openbaar onderzoek ontbraken, en tegenstanders zouden dat kunnen inroepen als procedurefout.