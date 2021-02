Verplichte ijkingsproeven voor vier extra opleidingen vanaf volgend academiejaar

De bedoeling van ijkingstoetsen is dat toekomstige studenten zich beter kunnen oriënteren en zo een betere studiekeuze kunnen maken. "Ijkingsproeven geven een goed beeld van waar de lat ligt voor de opleiding", klinkt het bij Weyts. "Zo kunnen studenten bijspijkeren."

Op dit moment is zo'n ijkingsproef enkel verplicht in een drietal aantal opleidingen: de bachelor in de diergeneeskunde, de bachelors in de ingenieurswetenschappen en de educatieve bacheloropleidingen voor kleuter-, lager en secundair onderwijs. En daar werken de proeven goed, volgens Weyts.