"Mailen kan ik, maar treinticket kopen online, is moeilijker": niet iedereen is mee met Vlaamse digitale strategie

In de Vlaamse beleidsnota (2019-2024) wordt gekozen voor een uitgebreide digitalisering van alle diensten in Vlaanderen. "Met de coronacrisis zagen we dat digitalisering de weg naar meer welvaart is. Als we in de toekomst onze economie een nieuwe boost willen geven en onze samenleving willen verbeteren, moeten we radicaal de richting uitgaan van meer digitalisering", zegt Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD).



Toch beseft ook de minister dat de digitale kloof nog groot is: "Dat is de grote uitdaging. We zien dat mensen die kansarm zijn veel minder aangesloten zijn op het internet en minder digitale vaardigheden hebben. Daarvoor trekken we maar liefst 50 miljoen euro uit."