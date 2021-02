Catalanen kiezen nieuw parlement in volle coronapandemie: hoe sterk brandt het vuur van de onafhankelijkheid nog?

Om ze toch zo veilig mogelijk te organiseren, voerde de Catalaanse overheid een hele reeks veiligheidsmaatregelen in. Zo worden stembureaus waar het kan in open lucht opgezet of in grotere of goed geventileerde ruimtes, zoals in de Ninot-markt in Barcelona (foto boven). Voor- en bijzitters van stembureaus moeten vooraf hun temperatuur laten meten en beschermende kledij dragen op het moment dat besmette mensen of mensen in quarantaine komen stemmen, waarvoor een apart tijslot is voorzien. Ook kwetsbare mensen krijgen een eigen tijdslot. Identiteitskaarten worden niet aangeraakt door de leden van het stembureau maar in een bakje gelegd. Daarnaast heeft de Catalaanse regering ook het stemmen per post zoveel mogelijk aangemoedigd.



Toch is het maar de vraag of de parlementsverkiezingen overal even vlot zullen verlopen. Veel mensen die opgeroepen zijn als voor- of bijzitter, haakten de voorbije weken af omdat ze vinden dat hun recht op gezondheid wordt geschonden (een week voor de verkeizingen was dat al 25 procent). Als een stembureau te weinig personeel vindt, kan dat de stemming daar in het gedrang brengen of zelfs volledig onmogelijk maken. Er is al sprake van dat er in dat geval ook begin volgende week nog gestemd zou kunnen worden, waardoor de uitslag van de verkiezingen mogelijk langer op zich zal laten wachten.