"Vorm 3010" laat inwoners mee beslissen over toekomst Kessel-Lo

Het participatietraject verloopt in drie fasen. Eerst kunnen de inwoners hun mening geven over negen stellingen op het vlak van mobiliteit, groen en ontmoeting. In een tweede fase zal een door loting gekozen burgerpanel samen met experts aan de slag gaan met de bevindingen uit de bevraging. Die zullen dan in de derde fase, opnieuw met alle Kesselaars, uitgewerkt worden en in de publieke ruimte getest.