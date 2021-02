Vormsel en eerste communie uitgesteld: "Hopelijk in het najaar een mooie, veilige gebeurtenis"

Een verrassing is het niet: voorlopig geen vormsels en eerste communies in de lente. Maar het bisdom hoopt dat eens de zomer voorbij, de situatie veilig genoeg is. "Hopelijk krijgen we dan een periode waarbij ouders en grootouders samen kunnen aanwezig zijn in de kerk", zegt An Quaghebuer van het bisdom Brugge.



"Vorig jaar kon dat in kleine groepjes en daar hadden we goede ervaringen mee," vervolgt Quaghebuer. Het bisdom wil de vormsels organiseren tussen 11 september en 17 oktober. "Wellicht zijn er tegen dan al genoeg mensen gevaccineerd, zodat we er een mooie gebeurtenis van kunnen maken."