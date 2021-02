BEKIJK - Schaatsen op dichtgevroren vijvers en pinguïns op stap in de zoo: terugblik op recente strenge vorstperiodes

De komende dagen worden ijsdagen: het kwik stijgt niet boven het vriespunt. En 's nachts dalen de temperaturen zelfs tot -10. Voor zo'n strenge koudeperiode moeten we al een kleine 10 jaar terug in de tijd. Kunnen we straks opnieuw schaatsen op het natuurijs? We duiken in het archief en tonen hoe we de vrieskou beleefden in 1991, 1997, 2012 en 2013.