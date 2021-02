Een week vol ijsdagen en kans op een heuse "koudegolf": hoe komt dat? En hoe uitzonderlijk is dat?

Al aan het bibberen bij de gedachte van -10? Ook dat is relatief weinig in vergelijking met wat we in het verleden soms kregen. "Vroeger was het geregeld kouder dan -15 graden, zelfs in Vlaanderen. In januari 1985 was het bijvoorbeeld -23 in de Kempen. De laatste jaren merken we die temperaturen niet meer op. De laatste keer dat het kouder was dan -10 in Ukkel was maart 2013. Maar dat was maar één dag, van een koudegolf was toen helemaal geen sprake."