Wijtschate sluit compromis over bomen op het dorpsplein: "Wie ze wil  behouden, mag ze komen halen"

De gemeente wil de 29 lindes op het Sint-Medardusplein in Wijtschate, in Heuvelland, vervangen. Het hele dorpsplein wordt heringericht en er komen 20 nieuwe bomen in de plaats. “De huidige lindes staan te dicht bij elkaar”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Elke zomer moeten we ze snoeien, kandelaren. We willen liever bomen die mooi kunnen uitgroeien.” Maar de plannen zorgen voor protest. Daarom biedt de gemeente een compromis aan. De nieuwe bomen zullen dikker zijn dan de huidige, en wie wil kan een oude boom adopteren.