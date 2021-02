Winterprik kan dodelijk zijn voor tuinvogels: "Help ze met vetbollen en zaden"

"Tuinvogels zoals koolmezen of vinken hebben een lichaamstemperatuur van 40 of 41 graden celsius. Dat is geen sinecure om die op peil te houden in deze vrieskou bij een gevoelstemperatuur van -15°C onder nul", zegt Koen Leysen, vogelkenner bij Natuurpunt in "Start Je Dag". "We kunnen en we moeten helpen. Bijvoederen is meer dan ooit nodig. Het is een kwestie van leven of dood." Vooral een stevig ontbijt kan voor de kleine vogeltjes wonderen doen zegt Koen. "Als vogels met weinig reserve na zo'n koude nacht binnen de twee uur geen voedsel vinden, kunnen ze al sterven. Meer voederen dan anders is cruciaal. Het is zeker zo belangrijk om dat met een ijzeren discipline elke ochtend te doen. Wacht niet tot het 9 uur is."