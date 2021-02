Zakenman met duister randje en "superlobbyist" Koen Blijweert is overleden

In een ziekenhuis in Leuven is zakenman Koen Blijweert overleden, zowat de invloedrijkste lobbyist van het land. Blijweert was 64 jaar oud. De afgelopen decennia is zijn naam genoemd in tal van corruptiedossiers, maar de man is nooit veroordeeld. Een van zijn bekendste "wapenfeiten" was de topontmoeting die hij in 2010 mogelijk maakte tussen onder meer Bart De Wever (N-VA) en Didier Reynders (MR) in het Brusselse restaurant Bruneau, een poging om de langdurige regeringsformatie vlot te trekken.