Schaatsen op vijver Kraenepoel verboden door corona: "Het valt niet te organiseren"

De Kraenepoel in Aalter is traditioneel 1 van de eerste plekken in Oost-Vlaanderen waar er geschaatst kan worden als het hard vriest. De Kraenepoel is een ondiepe vijver van ongeveer 22 hectare groot, en zorgt tijdens strenge winters dus voor veel vertier. “Voorlopig is er nog geen ijs te zien”, zegt ijsmeester Patrick Vervaele. “Maar met temperaturen van -10 of -15 graden, kan daar weleens snel verandering in komen.” Toch zullen de heuse schaatspartijen een droom blijven, want de stad verbiedt de sport omwille van veiligheidsredenen.