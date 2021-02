Brusselse Anima Festival viert 40e verjaardag noodgedwongen online, maar het wordt geen feestje in mineur

De coronacrisis stelt het Anima Festival wel meteen voor een uitdaging. Eind februari vorig jaar ontsnapte het festival nog net aan de gevolgen van de pandemie, dit jaar zijn er wel strenge maatregelen. Het festival moet daarom noodgedwongen de films online aanbieden en dat is een primeur. Directrice Karin Vandenrydt ziet mogelijkheden voor de toekomst, en denkt bijvoorbeeld aan een hybride vorm van het festival in 2022: deels online, deels opnieuw in de cinemazalen.

Het is nog te vroeg om te spreken van een geslaagde corona-editie , maar directrice Karin Vandenrydt is toch al blij met meer dan 10.000 verkochte pasjes: "De verkoop loopt niet slecht. Het is heel goed dat het publiek ernaar uitkijkt. We kunnen dan ook altijd terugvallen op een trouw publiek."

Voor deze online editie van het festival liggen de prijzen opvallend lager dan vorige jaren. Met een festivalpas van 18 euro kan je alle films bekijken. Het Anima Festival loopt vanaf vandaag tot en met 21 februari. Meer info over het evenement en de programmatie vind je hier.