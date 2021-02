Agent vrijgesproken voor poging tot doodslag op een man uit Avelgem

Een agent van de zone Mira, regio Waregem, is vrijgesproken voor poging tot doodslag op een dertiger uit Avelgem. De ouders van de man hadden 5 jaar geleden de politie gebeld, omdat er ruzie was met hun drugsverslaafde zoon. Toen de agenten toekwamen, zat de Avelgemnaar in zijn kamer. Eén van die agenten schoot hem neer, omdat hij dacht een wapen gezien te hebben.