Alweer geen Paasfoor in Kortrijk, maar over Meifoor in Brugge nog geen beslissing

"We konden de Paasfoor ook niet uitstellen, want alle andere kermissen hebben een vaste datum. Ik heb het dan over de Sinksenfoor in Antwerpen of de Meifoor in Brugge. Iedere kermis houdt vast aan de afgesproken data. Onze Paasfoor in Kortrijk uitstellen, is organisatorisch gezien geen optie. Voorlopig hebben we geen vooruitzichten. Al onze hoop ligt nu op de Meifoor in Brugge."

Met 140 attracties is de Paasfoor in Kortrijk een van de grootste kermissen van ons land. Over de Meifoor in Brugge is er nog geen beslissing genomen. Die loopt normaal gezien van 23 april tot en met zondag 16 mei.