BASF trekt streep door plan om nieuwe gascentrale te bouwen in Antwerpen

"In overleg met de hoofdzetel in Ludwigshafen is beslist het project geen prioriteit meer te geven", zegt BASF-woordvoerder Fanny Heyndrickx. "Het heeft voornamelijk te maken met het onzekere economische kader."

"De chemiesector heeft - deels door corona - zware klappen gekregen. Daarom heeft BASF op groepsniveau beslist om zijn investeringen vooral te gaan focussen op zijn kernactiviteiten en de bouw van een gascentrale behoort daar niet toe.

Wat volgens Heyndrickx ook meespeelt is de doelstelling om tegen 2030 CO2-neutraal te worden. Elke CO2-uitstoot die bovenop de productie komt, wil BASF daarom tot een minimum herleiden.

Met een jaarverbruik van 1,5 miljoen megawattuur elektriciteit en 5,7 miljoen ton stoom behoort BASF tot de grootste energieverbruikers van het land. Het heeft al een elektriciteitscentrale in de Antwerpse haven, met een capaciteit van 400 MW, maar daarvan loopt de vergunning in 2023 af. Er wordt bekeken of die gerenoveerd of uitgebreid kan worden.