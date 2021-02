Bedrijf uit Dendermonde leert gamers beter schieten: "Als een voetbalcoach, maar dan digitaal"

Het platform helpt gamers beter te worden in onderdelen van games, zoals "flicking" waarbij je heel snel moet reageren, of "tracking" waarbij je een bewegend doel volgt. "We simuleren bepaalde spelsituaties zodat gamers zich daarop kunnen focussen en beter worden," vertelt Matthys. "We analyseren en geven feedback: de sterken punten worden uitgelicht, en we laten weten wat de onderdelen zijn waarop verbetering nodig is. Uiteraard volledig digitaal."

