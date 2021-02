Betere kerstexamens voor studenten aan UGent dan voor corona: “Verschil is het grootste bij eerstejaars”

Ondanks de vele online lessen en het wegvallen van sociale contacten door corona hebben studenten aan de universiteit Gent betere examenresultaten behaald tijdens de kerstperiode, in vergelijking met vorig jaar. “Kijken we naar alle studenten over alle jaren heen dan is nu ongeveer 48 procent van de studenten geslaagd voor alle examens. Daar waar het vroeger ongeveer 45 procent was”, zegt rector Rik Van de Walle.